La dirigenza del Rosmarino, che già guarda al prossimo campionato di promozione, sta allestendo una squadra che punti alla salvezza e anche al bel gioco. Come lo scorso anno, non avrà la disponibilità del terreno di gioco di Militello Rosmarino ed in attesa che si facciano i lavori e si completi l’impianto, si deve preparare tutto a dovere, perché la squadra risponda alle aspettative del tecnico e dei tifosi.