Santa Lucia del Mela: Domenica va in scena “Alla corte di Federico junior”, un corteo storico composto da piccoli popolani, nobili e crociati pronti a difendere Federico e Costanza

L’Associazione Antiche Torri, a conclusione dei laboratori “Alla scoperta di Federico – laboratorio sul Medioevo a Santa Lucia”, realizza con il patrocinio del comune di Santa Lucia del Mela la prima edizione di “Alla corte di Federico junior”, un corteo storico composto da piccoli popolani, nobili e crociati pronti a difendere Federico e Costanza.

L’evento si svolgerà domenica 25 giugno 2023 dalle 16.30, dove i bimbi faranno un mini corteo partendo da Piazza Milite Ignoto e poi, via Santa Maria dell’arco, Piazza Regina Margherita, Via Marconi per poi tornare in Piazza Milite Ignoto.

Presentatrice della serata sarà Donatella Manna.

Il corteo sarà accompagnato dall’esibizione di Miss Magic Bubble, una bravissima trampoliera che si esibirà anche in uno spettacolo di bolle di sapone, dal duello di valorosi crociati e la successiva investitura dei bambini in gloriosi cavalieri.

Le origini del borgo di Santa Lucia risalgono al periodo della dominazione araba della Sicilia, essendo situati in collina è stato scelto come sito per la costruzione di un castello difensivo, in quando da lì era facile avvistare un nemico che avanzava via mare o via terra ed organizzare la difesa.

Attorno all’anno 1000 ai piedi di questo castello avvenne una cruenta battaglia tra i normanni guidati dal gran conte Ruggero e gli arabi che difendevano strenuamente il castello, a quel punto il cristiano Ruggero fece voto alla santa siracusana Lucia che in caso di vittoria su quel luogo avrebbe edificato un tempio a lei dedicato, i normanni riuscirono ad espugnare il maniero e dopo pochi anni sorse la chiesa dedicata alla martire siracusana, ed il nome del borgo passò dall’arabo “Mankarru” che vuol dire monte tra i monti al cristiano Santa Lucia, il toponimo del Mela venne aggiunto dopo l’Unità d’Italia per distinguerlo da altri comuni omonimi.

I successori dei normanni furono gli svevi, e in quel periodo si raggiuse il massimo splendore del piccolo borgo grazie al sovrano Federico II di Svevia.

Proprio in questo contesto storico si inserisce il corteo storico dell’associazione Antiche Torri.

Il Corteo storico nasce nel 2009 proprio per celebrare la figura del sovrano Federico II di Svevia.

Vi sono infatti testimonianze di soggiorni dell’imperatore Federico II presso il castello di S. Lucia del Mela, da lui stesso restaurato e ampliato nel 1228; il castello divenne residenza periodica del grande imperatore e della sua corte, che conferì al paese il titolo di “Città della nostra delizia” unitamente a quello di “deliziosa e fedele città”.

Altro evento importante nella storia di S. Lucia del Mela e legato alla figura dello Stupor Mundi è l’istituzione da parte dell’imperatore della Prelatura Nullius nel 1206; Federico II staccò il territorio di S. Lucia dalla diocesi di Patti e lo cedette al suo cappellano maggiore Gregorio Mostaccio, che risulta essere il primo prelato della più antica Prelatura Nullius del mondo.

Oggi il Gruppo del Corteo Storico è composto da dame, cavalieri, popolani, paggetti e i personaggi storici di Federico II, la sua prima moglie Costanza d’Aragona, il protonotaro dell’Imperatore Pier delle Vigne, e comprende un gruppo di ballo che si esibisce in danze medievali e un gruppo di soldati esperti nell’arte del combattimento.

L’evento “Alla corte di Federico” propone non solo animazioni in costume storico, ma reali momenti di vita medievale, attraverso la ricostruzione di episodi vissuti propri del XIII secolo.

Vie e piazze diventano lo scenario di cortei medievali e locande, dove assaporare gusti antichi e della tradizione locale. Un viaggio che coniuga momenti di cultura e riflessione a momenti di gioia e divertimento, atmosfere suggestive, profumi e sapori antichi, per ricostruire tradizioni e vicende locali con accuratezza e fedeltà storica.

“Alla Corte di Federico” rappresenta per Santa Lucia del Mela il momento di congiunzione con il proprio passato, con visite guidate nel centro storico, e con l’intento di realizzare qualcosa che vada oltre la classica rievocazione medievale, con il preciso scopo di sensibilizzare il grande pubblico verso la storia del territorio.

Spettacoli di giocoleria, cortei Storici, sbandieratori e musica hanno determinato il successo dell’iniziativa che ha ricevuto numerosi consensi, non solo dalla popolazione luciese, ma anche dai

numerosi visitatori che dall’hinterland si sono recati a S. Lucia del Mela, per assistere alla prima rievocazione storica in costume.

Importanti oggetti nel contesto rievocativo sono: la corona del Sacro Romano Impero di Federico, con le icone bizantine; la Spada da cerimonia di Federico; il globo reale, simbolo del potere dell’imperatore; il camaleuco di Costanza d’Aragona; il cofanetto con le chiavi, riferimento alla divina commedia dove Dante così cita il consigliere di Federico, Pier delle Vigne “Io son colui che tenni ambo le chiavi del cor di Federigo, e che le volsi, serrando e diserrando, sì soavi…”

L’associazione Antiche Torri dal 2020 è iscritta all’ USARS (Unione Siciliana Associazione Rievocazioni Storiche), con la quale collabora attivamente con presenze in cortei storici e anche con mostra di costumi d’epoca.