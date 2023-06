Brolo – Cade dalle scale e batte la testa. Uomo trasferito in Elisoccorso

Momenti di paura a Brolo nel pomeriggio di oggi. Un uomo è rimasto ferito a causa di un incidente domestico.

Stava svolgendo qualche lavoretto in casa, quando per cause ancora in corso di accertamento sarebbe caduto dalle scale, battendo la testa.

Dopo le prima cure dei sanitari si è reso necessario chiamare l’Elisoccorso per l’uomo, che è stato trasportato al Policlinico di Messina. L’uomo avrebbe riportato un trauma cranico e qualche costola rotta, ma fortunatamente non sarebbe in gravi condizioni di salute.