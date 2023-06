Rometta – Spettacolo teatrale con raccolta fondi a Messina per aiutare Gabriele, in coma da un anno

Un evento voluto e realizzato dagli studenti del liceo Maurolico di Messina per aiutare il loro collega Gabriele Iarrera di Rometta, studente al Liceo “Galileo Galilei” di Spadafora.

Un anno fa, Gabriele è stato vittima di un incidente stradale nei pressi di Venetico che gli procurato gravissimi problemi celebrali; attualmente è ricoverato presso il Policlinico di Messina. La famiglia Irrera desidererebbe portare Gabriele presso il centro riabilitativo di Hochzirl (Innsbruck), noto in tutta Europa per la qualità delle cure.

I costi per la degenza e le cure riabilitative sono ingenti per cui, occorre aiutare la famiglia Irrera in modo che non venga vanificata la speranza di Gabriele, di tornare alla “normalità”, magari completando il percorso di studi e, immaginando il suo futuro alla stessa maniera dei suoi coetanei. Raccogliendo questo desiderio, gli studenti del Maurolico e la dirigente Giovanna De Francesco hanno rivolto l’invito di solidarietà alle tante persone sensibili che hanno a cuore la vita, soprattutto, dei ragazzi.

Il ricavato della partecipazione allo “spettacolo” tenutosi al Palacultura di Messina, è stato devoluto alla famiglia di Gabriele Iarrera. Un evento condiviso anche dall’assessore alle politiche sociali del Comune di Messina Alessandra Calafiore che ha sempre sostento, insieme all’amministrazione comunale, la campagna per la sicurezza stradale.

La scuola è luogo deputato a formare le coscienze, a fornire modelli educativi a trasmettere valori; l’iniziativa degli studenti del Maurolico, ha detto la dirigente De Francesco, “testimonia quanto i ragazzi sono attenti ai bisogni di coloro che si trovano in una condizione di disagio o di handicap”. Il mettersi in gioco è significativo, dovrebbe far riflettere soprattutto gli adulti che occorre riporre più fiducia nelle giovani generazioni, lasciando loro lo spazio per esprimersi e per dimostrare che sono in grado di assumersi la responsabilità di costruire la società del futuro. Infatti, più volte gli studenti del Maurolico hanno voluto testimoniare che la scuola aiuta consolidare valori come la solidarietà che rappresentano la base per costruire rapporti immaginando una società più a misura d’uomo.

Hanno augurato a Gabriele “di non lasciare che lo sconforto abbia la meglio, la speranza ed il coraggio, devono accompagnarlo ad affrontare le nuove sfide che la vita gli sta ponendo di fronte con la consapevolezza di vincere ed essere più forte di ogni avversità”. La serata del Palacultura ha visto l’esibizione del coro e di tanti altri studenti che si sono cimentati nella recitazione della commedia “Cercasi Euripide disperatamente”. Quella del Maurolico segue altre iniziative già avviate dalle amministrazioni comunali di Rometta, Villafranca Tirrena, Pace del Mela, e da diverse società sportive. Forza Gabriele continua a riporre fiducia nella “vita” e vedrai che i tuoi occhi continueranno a risplendere nel vedere sorgere il sole del nuovo giorno.

Salvo Saccà