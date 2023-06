Montalbano Elicona: convegno sulla valorizzazione della corolicoltura

Proposte e strategie per la valorizzazione della corilicoltura, da anni in crisi a causa della presenza dei ghiri, delle cimici e di un prezzo che non consente ai coltivatori di trarne profitto. Si è discusso di questo nel salone delle conferenze “Arnaldo da Villanova” del Castello Federico III d’Aragona di Montalbano Elicona, su iniziativa dell’esecutivo guidato dal sindaco Nino Todaro di di Eurofiere srl.

Grazie a questa iniziativa, l’agricoltura con le sue innumerevoli criticità sono ritornate di attualità nel centro nebroideo. Nel corso dei lavori, moderati da Nino Monnia, esperto all’agricoltura dell’amministrazione, sono intervenuti il sindaco Nino Todaro, il presidente del consiglio comunale Giovanni Tortora, l’assessore all’agricoltura Nicola Bartolone, il deputato nazionale di Fi Tommaso Calderone ed il deputato regionale del Pd Calogero Leanza.

In avanti l’architetto Giovanni Cucchiara, capo di gabinetto dell’assessorato regionale all’agricoltura, Antonino Iuculano, dirigente dell’ispettorato dell’agricoltura di Messina, Maria Cristina Pisciuneri per la Coldiretti, Enzo Ioppolo, presidente della comunità della nocciola dei Nebrodi, Maurizio Sarà dell’Università degli Studi di Palermo, Roberto Rizzo, ricercatore del CREA di Palermo, l’agronomo Basilio Galati, Pietro Lucio Ricciardo, direttore regionale ENASC e infine Salvatore Messina, presidente dell’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della provincia di Messina.