Amministrative in Sicilia. Conclusa la campagna elettorale. Giorni intensi nel messinese

Si è conclusa alla mezzanotte di ieri la campagna elettorale per le amministrative in Sicilia. Oggi giornata di silenzio. Seggi aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Sono stati giorni intensi nel messinese, dove sono ben 32 i comuni chiamati alle urne per rinnovare la carica di sindaco e il consiglio comunale. Tra i dibattiti più accesi sicuramente quello che interessa Sant’Agata di Militello, dove nell’ultimo comizio i candidati a sindaco Mancuso, Starvaggi e Versaci non se le sono certo mandate a dire. Si prospettano due giorni infuocati.

Incertezza anche a Castell’Umberto, per la sfida a tre tra il sindaco uscente Lionetto Civa, Veronica Armeli e Valeria Imbrogio. Quel che è certo che una delle tre liste rimarrà fuori dal consiglio comunale. Così come a San Fratello, dove dopo la rinuncia, per motivi personali e familiari, del sindaco uscente Salvatore Sidoti Pinto, scendono in campo l’ex sindaco Mario Fulia (in carica dal 2013 al 2018), l’assessore uscente Giuseppe Princiotta e l’ex primo cittadino (dal 1993 al 1997) Nino Reitano. Per rimanere in tema di Nebrodi tre i candidati anche a Montagnareale: il vice sindaco uscente Salvatore Sidoti, il capogruppo di minoranza uscente Massimiliano Magistro, l’ex assessore Simone Natoli.

A Militello Rosmarino il presidente uscente del consiglio comunale, Antonino Mileti, sfida l’avvocato Calogero Lo Re, già primo cittadino dal 2008 al 2018, in cerca il terzo mandato.

A Tusa due i candidati in corsa. Torna in campo l’avvocato Angelo Tudisca già sindaco dal 2008 al 2018, e vice sindaco nell’ultimo lustro con l’avvocato Luigi Miceli. A sfidarlo sarà il prof. Arcangelo Longo, biologo e storico esponente della sinistra del centro nebroideo. Sarà una corsa a due a Ucria. Il sindaco uscente Enzo Crisà presenta la ricandidatura, contrapposto al 73enne Francesco Lanza. Nobile contro Giordano a Castel di Lucio, a Santa Domenica Vittoria Mastrosimone contro Spartà.

Tornata elettorale intensa anche nella zona tirrenica. Tre i candidati a Pace del Mela: il sindaco uscente Mario La Malfa, Danilo Pagano sostenuto da Cateno De Luca e Angela Bianchetti, che rappresenta l’opposizione, A Mazzarrà Sant’Andrea lotterà contro il quorum l’attuale primo cittadino Carmelo Pietrafitta. Candidato unico anche a Tripi, dove Michele Lemmo prova la riconferma.

A Santa Lucia del Mela Matteo Sciotto chiede il consenso per il secondo mandato consecutivo. Il deputato regionale di “Sicilia Vera” di De Luca gioca facile: l’altro candidato sindaco, Pasqualino Rizzo, è sostenuto da una lista civetta creata per favorire il quorum necessario per essere eletto.

A San Filippo del Mela duello fra il sindaco uscente Gianni Pino che si ripropone per un secondo mandato e Carmelo Capone che si ricandida venti anni dopo l’ultima uscita da candidato consigliere.

A Fondachelli Fantina sfida a due tra Francesco Pettinato e Salvatore Galofaro.

Due i candidati anche a Roccavaldina: Salvatore Visalli, sindaco uscente e Antonino Antonuccio. A Valdina sfida tra Nino Di Stefano e Rosa Nastasi.

A Monforte San Giorgio quattro concorrenti: Antonino Polito, Antonio Pinizzotto, Mario Guido e Piera Basile

Nella zona jonica fai puntati su a Taormina dove la sfida è più interessante per la presenza in campo di due deputati regionali: l’ex sindaco di Messina, Cateno De Luca, con il collega di movimento Alessandro De Leo che si presenta con una lista civetta a sostegno del primo, poi l’uscente Mario Bolognari e Antonio D’Aveni.