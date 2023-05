Taormina Film Fest, attesi Johnny Depp e l’intero cast dell’ultimo “Indiana Jones”

La 69ª edizione del Taormina Film Festival, in programma dal 23 giugno al 1° luglio 2023 in Sicilia, promette di essere una grande kermesse all’insegna del meglio del cinema internazionale.

Il sipario di alza su una prima visione italiana: l’attesissimo ultimo capitolo della saga di Indiana Jones, Il Quadrante del Destino, in uscita in sala il 28 giugno. Gli interpreti principali – da Harrison Ford a Phoebe Waller-Bridge, da Antonio Banderas a John Rhys-Davies e Mads Mikkelsen – saranno presenti alla proiezione del film.

Due le prime assolute: I giorni peggiori, diretto da Edoardo Leo e Massimiliano Bruno, e Lo Sposo Indeciso, regia di Giorgio Amato, con Gianmarco Tognazzi e Francesco Pannofino.

Prima visione italiana anche per il documentario I Am Everything diretto da Lisa Cortes, sulla vita e la carriera del leggendario cantante e pianista Little Richard, definito “l’architetto del rock and roll” e per il film Jeanne du Barry, interpretato da Johnny Depp.

La settimana del festival si apre il 23 giugno con il Galà Pavarotti Forever al Teatro Antico di Taormina, a favore della Fondazione Luciano Pavarotti.

Oltre alla celebrazione dei 90 anni della Warner Bros con una selezione di venticinque tra i più grandi film del catalogo degli ultimi novant’anni e un documentario sulla storia dello studio, il programma prevede due retrospettive, una sulla carriera del regista John Landis, con film selezionati dallo stesso regista e film diretti da amici e colleghi. Landis, durante il festival, terrà anche presentazioni e masterclass.

Tra i suoi capolavori impossibile non citare Animal House, The Blues Brothers, Una poltrona per due e Il principe cerca moglie. La seconda retrospettiva è dedicata all’attore americano Willem Dafoe e al regista Abel Ferrara per celebrare la loro collaborazione e amicizia di lunga data.

Infine, il prestigioso premio cinematografico Nastri d’Argento, pietra miliare del Taormina Film Festival, torna quest’anno nella città siciliana con una serata speciale che prevede la proiezione del film di Roberto Andò La stranezza, interpretato da Toni Servillo, Valentino Picone e Salvatore Ficarra.