San Salvatore di Fitalia presto su Rai 1! Il comune scelto tra le eccellenze siciliane per la nuova puntata di Linea Verde

Rai 1 ha scelto il comune di San Salvatore di Fitalia per la nuova puntata di Linea Verde, dedicata alle eccellenze siciliane.

Nei giorni scorsi, infatti, il sindaco Giuseppe Pizzolante ha accompagnato la troupe della prima rete Rai in giro per il territorio fitalese. La troupe ha effettuato le riprese in alcune aziende agricole e biologiche.

“L’attenzione – dichiara l’Amministrazione Comunale – della televisione nazionale italiana è un riconoscimento dell’impegno delle nostre aziende nel settore agricolo e alimentare, che hanno puntato su mercati internazionali e alla bellezza del nostro territorio, che si presenterà al pubblico di milioni di telespettatori.

Un ringraziamento va all’azienda olivicola Catalano, all’azienda agricola Ventimiglia e un grazie alla Damiano Organic, diventata un punto di forza nel nostro territorio conosciuta in tutto il mondo, con particolare riferimento alla produzione e trasformazione della frutta secca biologica.”

La puntata di Linea Verde verrà trasmessa nella mattinata di sabato 27 maggio su Rai 1.