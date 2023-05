Milazzo – Eletta città con maggiore biodiversità d’Italia 2023

Grande successo della Città di Milazzo nella partecipazione alla City Nature Challenge 2023, gara mondiale di biodiversità: si è classificata al primo posto in Italia, al terzo posto in Europa e 22esima al mondo.

Effettuate oltre 17.000 osservazioni e censite ben 2.110 specie! Superate città con milioni di abitanti come Vienna, Londra, Parigi e New York.

Il 2023 è il terzo anno consecutivo nel quale il MuMa Museo del Mare Milazzo ha coordinato partecipazione della città di Milazzo alla City Nature Challenge, iniziativa internazionale per il censimento della biodiversità globale che si svolge annualmente nel weekend del 1° maggio. La grande partecipazione ed esperienza maturata nelle due precedenti edizioni, che hanno permesso a Milazzo di confermarsi al primo posto tra le città italiane partecipanti sia per numero di osservazioni effettuate sia per numero di specie

individuate. Grazie a questi numeri, Milazzo risulta inoltre terza in tutta Europa e addirittura nella Top 30 mondiale. L’evento ha fornito nuovamente l’occasione per documentare e raccontare la straordinaria biodiversità della città di Milazzo.

La City Nature Challenge si è svolta all’interno dei confini comunali terrestri di tutto il Comune Milazzo e nelle acque che circondano la penisola mamertina, compresa l’Area Marina Protetta di Capo Milazzo. Tra il 28 aprile e il 1° maggio, contemporaneamente a quanto avvenuto in tutte le città del mondo, a Milazzo tanti volontari, appassionati della natura e semplici curiosi, hanno testimoniato la biodiversità locale con fotografie e registrazioni di suoni riguardanti piante SPONTANEE e animali SELVATICI in pieno centro città, nei paesaggi del Capo e della Piana, sulle coste e nelle profondità del Mare di Milazzo.

Le osservazioni effettuate nel weekend sono state raccolte sulla piattaforma online Naturalist, in collaborazione con appassionati naturalisti di tutto il mondo.

La City Nature challenge è un’iniziativa di “Citizen Science, ovvero di “Scienza dei cittadini, cioè che permette a ogni comune partecipante di trasformarsi per qualche giorno in uno scienziato e di imparare a conoscere la biodiversità del proprio territorio oltre che a gareggiare in maniera divertente e amichevole con tutte le altre città del mondo.

E’ importante notare inoltre che le classifiche non tengono conto di importanti fattori quali la superficie delle città e il numero di abitanti che partecipano alla gara. Questo non fa che rendere ancora piu importanti i dati raccolti a Milazzo, ad esempi la seconda italiana per osservazioni e specie individuate è risultata Roma, che ha partecipato con una superficie territoriale molto più estesa e con diversi milioni di abitanti.

A Milazzo i “Cittadini Scienziati” sono riusciti a effettuare oltre 17.000 osservazioni, incrementando i numeri del 2022. Ma l’aspetto ancora più importante è legato al numero di specie animali e vegetali censite, che quest’anno ha raggiunto quota 2.110, di gran lunga superiore alle circa 1.500 specie individuate nel 2022. Si tratta di un risultato impressionante, che ha permesso di figurare al 22° posto globale, ‘superando’ nella sfida amichevole, non solo Roma, ma anche metropoli come Vienna, Londra, Parigi e New Yprk.

Angela Serena Lo Conti