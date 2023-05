Detenuto evaso dal Tribunale di Trapani, catturato nella notte

È durata meno di 48 ore la rocambolesca fuga di Francesco Adragna, 37 anni, evaso venerdì mattina dal Tribunale di Trapani, dove era stato condotto dal carcere di Agrigento per assistere all’udienza del processo in cui era imputato per furto.

Era riuscito ad eludere la vigilanza degli agenti e, passando per le scale di emergenza e dal seminterrato, ad uscire dal palazzo di giustizia, dandosi alla fuga dopo aver scavalcato la recinzione.

Alle 2,50 di questa notte polizia penitenziaria e carabinieri lo hanno rintracciato nelle campagne di Trapani, tra Xitta e Paceco, mentre incontrava la compagna.