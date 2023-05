Mistretta, riapre i battenti l’asilo comunale di via Gramsci dopo 3 anni di stop

L’asilo nido comunale di Mistretta riapre i battenti. Lo annuncia l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Tatà Sanzarello, felice di poter riaccogliere i più piccoli tra le mura dell’asilo di via Antonio Gramsci.

Un lungo stop per la struttura, iniziato prima con la chiusura disposta a seguito del lockdown nazionale nel marzo 2020 e poi proseguito quando, nel successivo mese di dicembre, il comune aveva concesso i locali di via Gramsci all’ASP di Messina, per ospitarvi l’USCA, con una convenzione valida fino a dicembre del 2021. Un servizio a lungo reclamato anche da alcune mamme, ma che nel 2022 non era stato riaperto, in quanto i locali non erano ancora disponibili.

L’Area Demografica Socio-Assistenziale Informatica e Suap dell’Ente ha dato il via ora alle iscrizioni, relative all’anno scolastico 2023-2024. “I genitori interessati possono fare richiesta entro il 30/06/2023, inoltrando domanda al Protocollo Generale del Comune di Mistretta all’indirizzo info@pec.comune.mistretta.me.it o brevi manu.” Spiega in una nota diffusa via social il comune di Mistretta. Il modello di domanda è scaricabile sul sito istituzionale dell’Ente.