Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa: il comune di San Salvatore di Fitalia c’è

Il Comune di San Salvatore di Fitalia, sede del comitato territoriale Croce Rossa Italiana – comitato di San Salvatore di Fitalia Odv, partecipa alla Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, che si celebra giorno 8 maggio, illuminando di rosso il centro culturale polivalente San Calogero.

Anche quest’anno, una delegazione del comitato locale ha incontrato il sindaco Giuseppe Pizzolante e ha consegnato un esemplare della bandiera, la croce rossa in campo bianco.

“Cogliamo quest’occasione per ringraziare il Presidente Lanza Cariccio Rossella e tutti i volontari del nostro comitato, diventato oramai riferimento in tutto il comprensorio, ha dichiarato il primo cittadino e che quotidianamente svolgono una funzione indispensabile nel trasporto e nell’assistenza dei pazienti delle nostre comunità.”

La collaborazione fra Croce Rossa e comuni sta diventando ulteriormente importante anche nel sostegno alle popolazioni in difficoltà attraverso la distribuzione di beni di prima necessità.

“E’ una certezza averli sempre al nostro fianco per aiutare i cittadini in tutte le emergenze che dobbiamo affrontare. Voglio infine rivolgere un pensiero a Santino Tascone, che ci ha lasciato qualche mese fa, che insieme a me e tanti altri amici, ha concluso il sindaco, ha collaborato alla nascita del locale comitato di Croce Rossa circa 15 anni fa.”