Sinagra: l’8 maggio la festa del patrono San Leone Vescovo

Il prossimo 8 maggio tornano i festeggiamenti in onore di San Leone Vescovo Patrono di Sinagra. Il simulacro partirà in processione dalla Chiesa Madre, dove dimora nel periodo estivo, per la consueta processione per le vie del paese.

La festa sarà anticipata da due appuntamenti: si comincia oggi, sabato 6 maggio, con lo spettacolo musicale de “La Soluzione” a partire dalle 21.30 sul Lungofiume Umberto Corica. Domani domenica 7 maggio risate assicurate con i “4 gusti” in piazza San Teodoro, preceduti alle 21.00 dall’intrattenimento musicale di Antonio e Giovanni.

“Quest’anno i festeggiamenti per il nostro Santo Patrono si arricchiscono, coinvolgendo anche il Lungofiume, già dall’antivigilia della festa, ha spiegato il sindaco Nino Musca; insieme all’assessore al turismo e spettacolo Simone Bonfiglio e all’intera giunta comunale siamo lieti di invitare tutti i sinagresi e tutti coloro che, venendoci a trovare, avranno l’occasione di festeggiare insieme a noi, condividendo con gioia e serenità la nostra festa patronale.”

(Foto dal sito istituzionale del comune di Sinagra)