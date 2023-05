Giornata Mondiale della Croce Rossa, appuntamento a Patti Marina il 7 maggio con il comitato Tirreno-Nebrodi

La Croce Rossa Italiana in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezza Luna Rossa, istituita l’8 Maggio, ricorrenza dell’anniversario della nascita del suo fondatore Henry Dunant, sarà presente in tutte le piazze d’Italia per celebrare questo importantissimo evento.

L’accordo tra Croce Rossa Italiana e ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ha previsto che quest’ultima ha informato ciascun Sindaco d’Italia di illuminare di rosso un monumento del proprio Comune nella settimana compresa tra l’8 e il 14 Maggio.

La Croce Rossa Italiana – Comitato del Tirreno – Nebrodi in questa occasione presenzierà giorno 7 Maggio in Piazza Marinotti a Patti Marina dalle ore 15:30 per mostrare i propri mezzi, l’operato fin ad oggi svolto e soprattutto far conoscere i servizi che svolge ogni giorno in maniera silenziosa.

Le attività che la Croce Rossa Italiana svolge in periodi di pace sono: servizi sanitari, servizi socio assistenziali; servizi di animazione nelle case di riposo; supporto al 118 con la propria ambulanza con soccorritori qualificati e ben addestrati; supporto agli ospedali anche tramite il progetto “accoglienza pronto soccorso”; accompagnamento di malati e disabili; supporto in caso di calamità alla popolazione; supporto a chi è senza fissa dimora e alle persone vulnerabili; sensibilizzazione sugli stili di vita sani, sulla cultura della non violenza, diffusione del Diritto Internazionale Umanitario e della protezione dei beni culturali; del progetti di Servizio Civile e molti altri.

I numeri durante il periodo Emergenziale Covid-19:

60088 Km Percorso, 3684h di servizio, 80 Volontari impiegati, 3758 consegne di pacchi alimentari (400 persone vulnerabili), 973 consegne di farmaci, 792 consegne spese a domicilio.

In piazza Marinotti a Patti Marina dalle ore 15:30 del 7 Maggio per conoscere le attività e in particolare saranno presentate:

– La storia CRI e i 7 Principi;

– Manovre di primo soccorso e disostruzione adulto e pediatrico;

– Attività di Emergenza;

– Prevenzione malattie sessualmente trasmissibili e stili di vita sani;

– Animazione per bambini;

– Attività rivolte al sociale.