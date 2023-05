Il presidente del consiglio comunale di Militello Rosmarino uscente Antonino Mileti si candida a sindaco nel centro montano e sarà in competizione con l’ex sindaco Calogero Lo Re; dunque, salvo dovessero esserci novità dell’ultima ora, visto che il termine per presentare le liste scade domani alle ore 12.00, i candidati a sindaco dovrebbero essere due, come cinque anni fa.