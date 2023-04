San Salvatore di Fitalia – Antonino Lollo, campione nello sport e nella vita. Bellissimo gesto per la piccola Federica

Orgoglio a San Salvatore di Fitalia. Antonino Lollo, 32enne maratoneta siciliano attualmente in forza alla società toscana “G.P. Parco Alpi Apuane” e di professione poliziotto impiegato alla Questura di Bergamo, si è fatto notare ancora una volta per i suoi successi sportivi, ma non solo. Maratoneta di prim’ordine, vincitore di diverse classiche, lo scorso 23 aprile si è classificato primo alla “Chia Half Maraton”, una manifestazione sportiva tenutasi nel sud della Sardegna.

Antonino si è anche reso protagonista di un bellissimo gesto di solidarietà nella gara di Artogne, una volta salito sul podio: con lui c’era infatti anche la piccola Federica, una bambina di 9 anni che da tempo lotta contro una brutta malattia. Antonino l’aveva conosciuta pochi mesi prima, lo scorso ottobre quando le aveva regalato la sua maglia da campione italiano assoluto di maratona, militando per l’Atletica Bergamo 1959 Orio Center. Adesso questo bellissimo gesto, che ha sicuramente reso felice la piccola Federica.

“È un’altra bella soddisfazione per il nostro comune – dichiara il sindaco Giuseppe Pizzolante – e per questo ci complimentiamo e siamo felici dell’ulteriore traguardo, che avvalora ancor di più il nome di San Salvatore di Fitalia, facendolo risuonare in tutta Italia e promuovendo così i più nobili dello sport, nonché un motivo di orgoglio poter riportare questi bellissimi gesti di solidarietà nei confronti di chi sta attraversando momenti particolarmente difficili della propria vita, ancor più se si tratta di bambini.”

Solo applausi per Antonino, campione nella vita e nello sport.