Rotary Club Sant’Agata Militello: confronto tra gli studenti e l’intelligenza artificiale del piccolo Paul

Il Rotary Club Sant’Agata di Militello, presieduto da Elisa Gumina, in collaborazione con il Distretto 2110 Sicilia – Malta del Rotary International e con il Google developer Group Nebrodi, ha dedicato i mesi di marzo ed aprile all’intelligenza artificiale e all’interazione in ambito scolastico. In questa attività sono già stati coinvolti più di 1000 alunni dei tre gradi d’istruzione dei comuni di Sant’Agata di Militello, Acquedolci, Caronia e Santo Stefano di Camastra. Il protagonista indiscusso di tutte le attività è stato il robot Pepper, denominato Piccolo Paul, in onore di Paul Harris, il fondatore del Rotary. Tutti hanno rivolto le domande al piccolo robot, anche noi; dalla sua risposta abbiamo compreso che ci conosce e che conosce addirittura ciò che era un tempo la nostra tv, un’emittente radiofonica.