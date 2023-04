Sant’Angelo di Brolo: sarà eseguita a breve al Policlinico di Messina l’autopsia sul corpo di Rosina Danzè

Sarà la dottoressa Elvira Ventura, nelle prossime ore, ad effettuare l’autopsia sul corpo di Rosina Danzè, la settantanovenne morta due giorni fa in via Gallo della frazione Nunziata di Sant’Angelo di Brolo. L’autopsia sarà eseguita al Policlinico di Messina.

L’esito di questo esame è necessario per capire le cause della morte. La signora Danzè si trovava all’interno della sua abitazione e stava accendendo la legna in una parte della cucina; ad un tratto è finita in mezzo al fuoco e non ha avuto scampo.

E’ stato il marito, rientrando in casa, ad accorgersi di quello che era accaduto e della morte della moglie che sembra sia rimasta pesantemente ustionata dalla vita in su. Il magistrato titolare delle indagini è il sostituto procuratore della repubblica di Patti Antonietta Ardizzone.

Sono stati i carabinieri della compagnia di Patti, agli ordini del capitano Rocco Romeo e i militari della stazione di Sant’Angelo di Brolo, a compiere sul posto i rilievi del caso; gli elementi raccolti si aggiungeranno all’esito dell’autopsia che potrebbe essere comunicato tra due o tre mesi, in modo da comprendere in via definitiva le circostanze che hanno determinato la morte.