Patti: l’ic “Pirandello” ospiterà studenti ed insegnanti provenienti da Montemor – o – Novo

L’Istituto Comprensivo “Pirandello” di Patti, presieduto dalla professoressa Clotilde Graziano, ospiterà, dal 15 al 23 aprile, un gruppo di studenti ed insegnanti provenienti da Montemor – o – Novo, in Portogallo.

Si tratterà della fase conclusiva di un progetto e twinning, portato avanti principalmente dalle docenti di lingua inglese Lucia Brancato e Francesca Campo, avviato nel corso del

precedente anno scolastico, dal titolo “DreAma” (dream+drama).

“Si tratta – spiega la professoressa Brancato – di sfruttare il teatro per l’apprendimento della lingua straniera”. Preziosa, come sempre, sarà la collaborazione delle famiglie di alcuni alunni dell’istituto pattese, che ospiteranno i portoghesi. Tutta la scuola secondaria di primo grado, comunque, sarà impegnata in varie attività, visto che saranno condivisi non solo momenti didattici ma anche di confronto e di convivialità.

Sarà una settimana particolarmente intensa di…Sicilia e di teatro; sono, infatti, programmate visite al teatro di Taormina, a quello di Tindari e all’Opera dei Pupi di Palermo. “Sicuramente – sottolinea la dirigente Graziano – per i ragazzi sarà un’importante esperienza di scambio, che costituirà una tappa interessante e costruttiva del loro

percorso formativo.

Il nostro grazie va a quanti si sono adoperati e continuano ad operarsi per l’accoglienza e la

permanenza dei portoghesi a Patti e per la predisposizione del programma di attività. Un grazie speciale alle famiglie che, come sempre, con tanta generosità e disponibilità, hanno accolto il nostro invito di ospitare i ragazzi”.