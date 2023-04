Tentato furto in un’azienda a Piraino, arrestati 3 uomini di nazionalità rumena

Tentato furto aggravato in concorso. Per questo i Carabinieri di Piraino hanno arrestato in flagranza di reato tre uomini di nazionalità rumena. Hanno tra i 20 e i 35 anni e sono stati scoperti mentre tentavano di rubare in un’azienda del settore termoidraulico, ubicata a Gliaca di Piraino.

I militari, lo scorso 4 aprile, stavano facendo un controllo notturno nella zona, dove negli ultimi tempi erano stati commessi diversi furti.

Notando movimenti sospetti hanno avvisato la centrale operativa per chiedere rinforzi, arrivati dalla vicina Gioiosa Marea e da Patti per bloccare tutte le vie di fuga dei presunti rapinatori.

Una giusta intuizione quella dei militari: una volta avvicinatisi all’ingresso della fabbrica hanno trovato i tre uomini che, vistisi scoperti hanno tentato invano di fuggire, venendo bloccati dopo meno di cento metri, dalle altre pattuglie dell’Arma intervenute.

I tre stavano effettivamente tentando di introdursi dentro la fabbrica, per rubare il materiale termoidraulico lì custodito.

I tre soggetti sono stati arrestati lo scorso mercoledì e posti ai domiciliari. Ieri, su richiesta della Procura della Repubblica di Patti, condotta dal dott. Angelo Vittorio Cavallo, si è tenuta l’udienza di convalida con rito direttissimo.

Oltre alla convalida dell’arresto, il Giudice del Tribunale di Patti ha disposto per tre indagati, domiciliati in provincia di Messina, l’obbligo di dimora in provincia di Roma, dove sono formalmente residenti