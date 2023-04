Sant’Agata Militello, assolto dall’accusa di oltraggio a Pubblico Ufficiale l’ex segretario comunale Roberto Ribaudo

Il giudice di monocratico di Patti, Vincenzo Mandanici, ha assolto con formula piena l’ex segretario comunale di Sant’Agata di Militello, Roberto Ribaudo, dall’accusa di oltraggio a pubblico ufficiale. La vicenda giudiziaria scaturisce da una querela presentata dall’allora presidente del consiglio comunale Antonio Scurria, a seguito di una acceso diverbio avvenuto durante una seduta consiliare che si era tenuta nell’ottobre 2015 per eleggere il collegio dei Revisori dei Conti. I due si querelarono a vicenda per lo stesso motivo: oltraggio a Pubblico Ufficiale.

I fatti accaduti allora avevano avuto una larga risonanza mediatica. Il comportamento del Presidente del Consiglio comunale Scurria e le frasi oltraggiose proferite contro Ribaudo, erano state stigmatizzate dal Sindaco, Carmelo Sottile, nonchè dalla Giunta e dai Consiglieri comunali eletti nelle liste collegate al Sindaco, i quali, con una nota, portavano a conoscenza di quanto accaduto Prefetto, Questore, Locale Commissariato di Polizia, Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Locale Comando di Compagnia dei Carabinieri, Assessore Regionale Enti Locali e stampa.

Per le offese arrecate da Scurria al Dottor Ribaudo, il procedimento penale davanti al GIP del Tribunale di Patti a carico dell’allora amministratore, si era concluso con l’accertamento della responsabilità dei fatti e dei comportamenti contestati, per la commissione del reato di oltraggio a Pubblico Ufficiale in danno del Dr. Roberto Ribaudo. Tuttavia, il GIP ne escludeva la punibilità, per la tenuità del fatto.

Il procedimento a carico del dottor Ribaudo, difeso dall’avvocato Francesco Pizzuto si è invece concluso ieri, con sentenza di assoluzione “perchè il fatto non costituisce reato”. Nel procedimento Antonio Scurria si era costituito parte civile con l’avvocato Massimiliano Fabio avanzando una richiesta di risarcimento danni per 180.000,00 euro.