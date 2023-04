Tortorici, esplosione in una abitazione. Si parla di 4 feriti

Un grave incidente domestico si sarebbe verificato intorno alle 19:30 di oggi in una abitazione privata in contrada Lombati a Tortorici.

Dalle prime informazioni pare possa trattarsi di una esplosione, le cui cause sono in corso di accertamento. Al momento i soccorsi, che sono scattati immediatamente, sono ancora in corso.

Sul posto i Carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area, oltre al personale sanitario del 118. A quanto pare sarebbero rimaste ferite alcune persone, sembra 4 secondo i primissimi dati, che sarebbero già state soccorse e trasportate in ospedale.

Non ci sono ancora notizie, circa le loro condizioni.

Aggiornamento ore 21:25: nell’incidente sono rimaste coinvolte 5 persone. Si tratta di un uomo, due donne adulte e due minori. Pare che l’uomo abbia riportato lievi le ferite, mentre gli altri 4 sarebbero in gravi condizioni. Nell’immediatezza sono stati condotti al PS dell’ospedale di Sant’Agata di Militello. Uno dei due minori è già stato trasferito in eliambulanza presso reparto grandi ustioni del Cannizzaro di Catania. Per gli altri tre feriti gravi sarà disposto il trasferimento in un nosocomio più attrezzato per il tipo di ferite riportate.

Dai primi accertamenti sembra, inoltre, che l’esplosione possa essere stata causata da una fuga di gas.

*Notizia in aggiornamento