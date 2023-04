Il Col. in quiescenza Orazio Anania eletto Presidente dell’ANC di Arezzo

Il Col. dei Carabinieri in quiescenza Orazio Anania, Cavaliere della Repubblica Italiana, originario di San Filippo del Mela (Me) e che vive da tanti anni a Monte San Savino (Ar) è stato eletto Presidente della Sezione di Arezzo dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo.

Per il Col. Orazio Anania è un ritorno a casa e ha voluto dedicare questa sua elezione al padre che per tanti anni è stato prima Carabiniere e poi segretario dell’ANC sezione di San Filippo del Mela.

Coniugato con due figlie ha conseguito negli anni tre lauree, in Giurisprudenza, conseguita nel 1994 a Roma Università “La Sapienza”, in Scienze della sicurezza interna ed esterna conseguita a Roma all’Università Tor Vergata nel 2002 e Laurea in Lettere, indirizzo “Filosofia, storia e Comunicazione conseguita all’Università di Siena sede distaccata di Arezzo nel 2006.

Ha svolto servizio in varie città italiane prima da sottufficiale e poi da ufficiale: dopo la scuola dei carabinieri dal 1979 al 1981 (Velletri (Rm) – Firenze) è stato Sottufficiale addetto ai Comandi Compagnia di Chivasso (To) e Rivoli (To) e al Reparto operativo di Torino dal 1981 al 1987. Frequentatore dell’Accademia militare di Modena e della Scuola di Applicazione di Roma, dal 1987 al 1991. Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri dal 1989 con vari incarichi di Comando e responsabilità presso il Battaglione Carabinieri Lombardia a Milano, Comando Compagnia a Tricarico (Mt) e Arezzo; insegnante presso la Scuola marescialli e Brig. di Firenze.

Dal 2005 fino al 2010 ufficiale addetto presso la Direzione Investigativa Antimafia. Capo gestione patrimoniale alla scuola marescialli e brig. di Firenze. Responsabile della sicurezza presso la cuola Marescialli e Brig. dei carabinieri di Firenze.Velletri (Rm), Chivasso.

Molto impegnato nel sociale ha ricoperto vari incarichi in diverse associazioni: Fair Play, Ass. Divertiamoci Correndo, Ipa Toscana, Accademia del teatro di Arezzo, Panathlon.

Presidente dell’Associazione culturale “L’arte di Apoxiomeno”, titolare del Premio internazionale Apoxiomeno, giunto alla sua XXVII^ edizione.

E’ Giornalista pubblicista e ha collaborato in qualità di direttore a Radio Milazzo (Me) e da speaker a Radio Effe.

Negli anni accademici 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005 ha svolto attività didattica quale insegnate presso la scuola marescialli di Firenze e precisamente il primo anno per l’Università di Bologna, corsi di Criminologia II e III, e successivamente per l’Università di Firenze, Scienze politiche, corsi di Criminologia IIB e Metodologia dell’indagine criminologia IIC.

Studioso del Risorgimento e delle problematiche del ‘900.

Iscritto alla Croce Rossa italiana – Sezione di Monte San Savino e titolato Consigliere giuridico C.R.I.. Ha operato nel campo del sociale approntando e dirigendo numerosissime attività di sostegno e di beneficenza per vari enti, associazioni, fondazioni di carattere nazionale e locale: tutti progetti portati a termine con ottimi riscontri. Donatore sangue socio della Croce Rossa italiana con oltre 50 donazioni.

Ha operato in Basilicata in favore delle persone usurate dirigendo e portando a termine l’operazione “Fenus” che ha avuto notevole eco mediatico. Ha diretto le operazioni contro il degrado ambientale in Basilicata con ottimi risultati. Ha operato in favore e il recupero delle ragazze obbligate alla prostituzione mettendo a nudo realtà speso oggetto di cronaca e riflessione sulle reti nazionali.

Il Col. è anche amante della corsa su strada infatti ha partecipato e concluso ben 27 Maratone internazionali (due a New York).

La nuova avventura nella qualità di Presidente dell’ANC Arezzo lo stimola parecchio e vuole intraprendere un percorso ricco di progetti con i suoi nuovi soci.