Patti: un campo di basket realizzato in mezzo al verde e apprezzato dai giovani

Il basket è uno degli sport più amati dai giovani pattesi e lo testimonia la frequenza nel campo realizzato nell’area dell’ex palestra comunale di Via Mazzini, a cui si accede dalla via Cattaneo.

Un progetto realizzato in mezzo al verde, grazie alla comunione di intenti tra le varie forze politiche della città, dove i giovani auspicano possa realizzarsi un centro polisportivo degno della storia e delle tradizioni sportive pattesi.

“L’impegno dell’amministrazione sarà quello di continuare a valorizzare l’area dell’ex palestra di via Mazzini, ha dichiarato il consigliere comunale Natalia Cimino, in un sito oggetto già da qualche anno di lavori per il tanto auspicato recupero”.