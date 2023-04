Gioiosa Marea: via ai lavori di riqualificazione della passeggiata lato mare del Canapè

Sono passate tre amministrazioni e attraverso queste, i lavori di riqualificazione urbana della passeggiata lato mare del Canapè di Gioiosa Marea sono stati finanziati, rimodulati e ora saranno realizzati.

Sono infatti iniziati i lavori a cura della ditta “Geos srl” di Patti che si è aggiudicata la gara con il sistema della procedura negoziata per un importo di 431mila euro oltre oneri di sicurezza.

Le opere riguardano la sistemazione e l’ammodernamento della pavimentazione, delle panchine, delle ringhiere e di tutti gli elementi di arredo urbano.

“Credo che quest’opera di riqualificazione spieghi al meglio che cosa significhi l’espressione continuità amministrativa, ha commentato il sindaco Giusi La Galia, visto che il finanziamento per oltre 670mila euro era stato ottenuto nel 2016 dall’amministrazione del sindaco Eduardo Spinella, per essere poi ripreso dall’amministrazione di Ignazio Spanò. Adesso siamo riusciti a completare l’iter ed avviare i lavori. Per questo ringrazio tutti coloro che, a vario titolo, hanno avuto un ruolo in quest’opera, dal finanziamento al compimento della procedura.”

La passeggiata del Canapè è il luogo di ritrovo per eccellenza di Gioiosa Marea, “un vero e proprio salotto che vogliamo curare al meglio, ha proseguito il sindaco La Galia. Intendiamo valorizzare al meglio questa terrazza che costituisce di per sé un’attrattiva per turisti e visitatori, visto che offre un panorama straordinario sulla costa e sul mare. I lavori rientrano in una progettualità più complessiva di riqualificazione delle aree pubbliche di Gioiosa Marea con l’obiettivo di rendere la nostra città sempre più vivibile e accogliente”.