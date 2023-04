Oliveri e Frazzanò in lutto per la morte di Don Salvatore Lollo. Aveva 72 anni

È venuto a mancare Don Salvatore Lollo, Parroco della parrocchia San Giuseppe di Oliveri, ed ex parroco della parrocchia di Frazzanò. E’ deceduto nella Casa di riposo “Villa Pacis”, a San Marco d’Alunzio, dove era ricoverato da qualche tempo.

Era nato il 30 agosto del 1950, a San Salvatore di Fitalia.

E’ stato ordinato da S. E. Mons. Giuseppe Pullano l’8 dicembre del 1975 nella Basilica Cattedrale San Bartolomeo in Patti. Ha proseguito gli studi per la licenza in Teologia Pastorale presso l’Istituto “Ignatianum” di Messina. Alla fine degli studi presso la scuola elementare, era stato accolto come Seminario Diocesano, conclusi gli studi della scuola media inferiore e superiore, ha seguito i corsi di teologia del Seminario Maggiore.

Don Salvatore aveva prestato servizio nella parrocchia Maria SS. a Frazzanò dal 1990 al 2013, mentre dal 4 ottobre 2013 era parroco a Oliveri presso la parrocchia di San Giuseppe. Si tratta di quasi 48 anni di sacerdozio che Don Salvatore ha svolto.

Le esequie, presiedute dal Mons. Vescovo, saranno celebrate martedì 4 aprile 2023, alle ore 11.00, nella Chiesa Parrocchiale San Giuseppe di Oliveri. Subito dopo la Salma sarà trasferita nella Chiesa Parrocchiale del SS.mo Salvatore in San Salvatore di Fitalia, dove alle ore 15.00 sarà celebrata una Messa di suffragio.

Angela Serena Lo Conti