Elezioni amministrative a Montagnareale: parla il candidato a sindaco Simone Natoli

Mentre si resta in attesa del terzo candidato a sindaco di Montagnareale, sentiamo il primo che ha annunciato la propria candidatura: Simone Natoli, classe 1979, imprenditore e padre di due figli, oltre all’esperienza tra i banchi del consiglio comunale e nell’esecutivo di Rosario Sidoti, è stato in prima linea in occasione delle scorse elezioni regionali attraverso la candidatura in una delle liste a sostegno di Cateno De Luca, risultando il candidato che ha ottenuto il maggior numero di consensi sia a Montagnareale che a Patti.