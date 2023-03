Marina di Caronia, “caretta caretta” impigliata in un sacchetto di plastica. Salvata da due amici in barca

Aveva una zampa anteriore impigliata in un sacchetto di polipropilene non biodegradabile e faticava a nuotare e muoversi, ma grazie all’intervento di due amanti del mare, Basilio Beringheli e Francesco Piscitello, nella giornata di ieri a Caronia Marina una piccola tartaruga della specie “Caretta Caretta” è stata salvata da morte certa.

I due amici, complice una bellissima domenica di sole ed il mare calmo, si sono dedicati al relax sulla barca di uno dei due. Mentre erano intenti a pescare, nello specchio acqueo antistante la frazione marinara di Caronia, hanno notato il povero animale in difficoltà. Così non ci hanno pensato due volte, si sono subito dati da fare per recuperare la tartaruga e portarla a bordo della barca con l’ausilio di una retina da pesca e, con un coltellino, hanno liberato la piccola tartaruga dal sacchetto. L’animale era ferito proprio alla zampa impigliata nel sacchetto e i due si sono recati presso gli uffici della Guardia Costiera di Sant’Agata di Militello a consegnare di persona l’animale. Questa mattina il personale del Circomare ha affidato la tartaruga ai veterinari specializzati dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia di Palermo che se ne prenderanno cura.