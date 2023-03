“Deputati per un giorno”, baby sindaci e baby consiglieri della Sicilia ospiti all’Ars

I rappresentanti dei consigli comunali dei ragazzi di tutta la Sicilia saranno ospiti dopodomani a Palazzo Reale sede dell’Assemblea regionale Siciliana, nell’ambito dell’iniziativa “Deputati per un giorno”, ideata dal presidente dell’Ars Gaetano Galvagno (nella foto), per promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale.

“Avvicinare i giovani alla vita politica e amministrativa e far conoscere loro la Costituzione della Repubblica e lo Statuto della Regione siciliana: lo faremo aprendo materialmente le

porte di Sala d’Ercole”, spiega il presidente Galvagno. “In questa storica sede, illustreremo ai giovani ospiti come funziona e quali sono i compiti del Parlamento siciliano. È nostro compito educare i ragazzi anche e soprattutto sotto il profilo politico proprio perché, in questo particolare periodo, stiamo assistendo ad un progressivo calo di partecipazione alla

vita politica che è e deve essere intesa come servizio al bene comune”.

L’iniziativa ricade nel trentennale della nascita del “Consiglio comunale dei ragazzi” (1993-2023) ed è stata realizzata anche grazie alla collaborazione del coordinatore regionale, il preside Giuseppe Adernò. La delegazione sarà composta da circa 150 partecipanti. Tra loro, oltre ai “baby sindaci”, anche sindaci e assessori di vari comuni, nonché i dirigenti scolastici di alcune scuole.

I ragazzi visiteranno il Palazzo Reale e la Cappella Palatina. Insieme al presidente dell’Ars Galvagno saranno presenti i deputati, il segretario generale Fabrizio Scimè e il direttore della Fondazione Federico II, Patrizia Monterosso.