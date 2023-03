Militello Rosmarino: contributi Covid alle aziende per il 2021, liquidate le risorse

La Ragioneria ha effettuato la liquidazione, ora seguirà il bando per le risorse del 2022. Di questo tenore la comunicazione del comune di Militello Rosmarino, che ha chiuso la “vertenza” degli operatori economici di Militello Rosmarino per il pagamento dei contributi stanziati dalla Regione a fondo perduto per l’emergenza Covid riferiti all’anno 2021.

Il comune di Militello Rosmarino ha liquidato nello specifico la somma di 18.697,84 euro alle 19 ditte che hanno presentato domanda. L’ente era risultato assegnatario dei contributi a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione per il 2020 per oltre 28 mila euro, per oltre 18 mila per il 2021 e per la stessa cifra per il 2022; questi fondi sono stati stanziati per essere un sostegno alle attività commerciali ed artigianali dei comuni delle aree interne di far fronte alle maggiori necessità conseguenti al manifestarsi dell’epidemia da Covid-19.

Riguardo alla segnalazione dei commercianti del centro montano alla nostra redazione, evidenziata nel mese scorso, dal comune si era appreso che la procedura si è rivelata piuttosto complessa e da qui i ritardi, in modo da far quadrare i conti, predisponendo schede singole per ogni ditta, in modo che tutte avessero ottenuto il loro contributo. E così è stato.

Ora il caso è chiuso e a breve il comune pubblicherà il bando per le somme del 2022.