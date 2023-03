Calcio femminile, la castelluccese Francesca Randazzo convocata nella Nazionale Under 16

Per la castelluccese Francesca Randazzo, prima convocazione nella nazionale Under 16, che disputerà una doppia amichevole contro la Francia giovedì 9 e sabato 11 marzo prossimi allo stadio ‘Michel Hidalgo’ di St. Gratien.

Francesca, classe 2008, che sin da piccola ha manifestato la sua grande passione per questo sport, si è formata alla scuola calcio FDC New Eagles 2010 di Capo d’Orlando e da questa estate gioca come difensore del Sassuolo Primavera Femminile. La giovane e volitiva Francesca, ha messo in campo il suo talento e adesso è nell’elenco delle 22 azzurrine, selezionate dal CT Viviana Schiavi, che dovranno affrontare nel doppio test amichevole la Nazionale Francese.

“Con grande orgoglio e soddisfazione volevamo fare i complimenti alla Nostra Francesca Randazzo per la convocazione nella Nazionale Under 16, l’Italia affronterà in terra transalpina una doppia amichevole contro la Francia giovedì 9 marzo alle 16.00 e poi sabato 11 marzo alle 11.30 allo stadio ‘Michel Hidalgo’ di St. Gratien.” scrive le New Eagles via social. “Tra le 22 calciatrici convocate dalla ct Viviana Schiavi c’è anche la Nostra ex Calciatrice, difensore del Sassuolo classe 2008, alla prima chiamata in Under 16 da sottoetà. Già seleziona a dicembre per lo stage Calcio15+ , Francesca oggi è stata convocata anche dalla Prima Squadra del Sassuolo Woman per un’amichevole.

Forza Ciccia tutta la Famiglia Giallorossa fa il tifo per te, ci auguriamo che tutti i tuoi sogni si possano realizzare!”