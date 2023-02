Montagnareale, Rosario Sidoti reintegrato nelle funzioni di sindaco

Rosario Sidoti è stato reintegrato nelle sue funzioni di primo cittadino di Montagnareale. Lo annuncia lui stesso con una nota pubblicata sui canali social del comune. Sidoti era stato sospeso dalla carica lo scorso ottobre, a seguito dell’inchiesta della Procura di Patti che lo ha coinvolto insieme ad alcuni suoi familiari, su presunti episodi di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio. Il prefetto Cosima Di Stani, di fatto applicando la legge “Severino”, aveva disposto il provvedimento di sospensione.

Così Sidoti si è rivolto ai suoi concittadini. “Care Cittadine e cari Cittadini, Vi comunico che, da stamattina come da atto del segretario e giuste indicazioni della Prefettura di Messina, sono stato reintegrato nelle mie funzioni di Sindaco del Comune di Montagnareale.”

“Il primo saluto lo rivolgo a Voi, rappresentandoVi che, nonostante sia stato un momento molto difficile, è stato sicuramente per me un’occasione per riflettere sul senso dell’amicizia, del dovere, del rispetto, della famiglia, della responsabilità, e che per le vicende giudiziarie in cui sono stato coinvolto continuo a riporre massima fiducia nella magistratura.” – aggiunge Sidoti.

“Ringrazio, da Sindaco e da cittadino, il vice Sindaco, Salvatore Sidoti, gli Assessori, Ninuccia Furnari e Tindaro Americanelli, i consiglieri, i dipendenti e tutti coloro che, legati al nostro Comune, si sono prodigati perché i servizi pubblici potessero proseguire senza interruzioni di sorta. Adesso tutti insieme al lavoro per la nostra Montagnareale”.

.