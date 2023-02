Capri Leone – Il Ristorante “Antica Filanda” ancora premiato nella guida Michelin

Un prestigioso riconoscimento, il più simpatico tra i simboli della Guida Michelin, ossia il sorridente Bib Gourmand – l’omino che si lecca i baffi – per il Ristorante “Antica Filanda” di Capri Leone, che continua a far parte della celebre guida Michelin anche nel 2023.

“Si sale verso i monti, ma il mare e la costa non si sottraggono alla vista: le Eolie e il Tirreno sono lo sfondo per una cucina che, invece, celebra l’entroterra. Se la tradizione viene rivisitata quanto basta e gli ingredienti cercati ovunque, purché fragranti e di stagione, il maialino nero dei Nebrodi è celebrato in molte ricette. Anche la carta dei vini mostra un bel piglio”, questa è la descrizione del ristorante che si legge nella rinomata Guida rossa.

Sono 257 i locali che in tutta Italia fanno parte della lista Bib Gourmand 2023, l’apprezzato riconoscimento per locali informali in grado di proporre una piacevole esperienza gastronomica, con un menu completo a meno di 35 €.

Bibendum (l’omino Michelin) che si lecca i baffi fotografa una realtà importante della gastronomia italiana, tutti quei ristoranti per cui “mangiare bene e pagare il giusto” è una cifra distintiva. La Rossa più famosa del mondo dedica da sempre uno dei suoi premi più prestigiosie alle imprese familiari e alle piccole realtà, tenendo come sistema di valutazione “una battuta scontrino contenuta, entro i 35 euro per un menu completo”.

A partire dal 1997 il simbolo Bib Gourmand è diventato un affidabile ed amato faro per i clienti alla ricerca di una cucina di valore a buon prezzo. Ciò che accomuna i ristoranti Bib è il loro stile di cucina più semplice, facilmente riconoscibile e di comoda fruizione. Premiati, oltre all’Antica Filanda, anche Andrea – Sapori Montani a Palazzolo Acreide (SR), Me Cumpari Turiddu a Catania, Veneziano a Randazzo (CT), , Palazzaccio a Castelbuono (PA), Osteria Expanificio ad Agrigento e Buatta – cucina popolana a Palermo.

“Siamo orgogliosi di annunciare che Antica Filanda – scrivono sulla pagina ufficiale del ristorante – è stato nuovamente premiato tra i ristoranti Bib Gourmand di Michelin! Questo riconoscimento è un segno del nostro impegno costante nell’offrire ai nostri clienti piatti deliziosi e di alta qualità. I ristoranti Bib Gourmand di Michelin non sono solo locali di “fine dining”, ma offrono qualcosa per tutti i gusti e le fasce di prezzo, puntando sempre alla massima qualità della materia prima. Siamo felici ed onorati di far parte di questa prestigiosa lista e ringraziamo Voi clienti e tutti i nostri collaboratori di sala e cucina per averci supportato in questo percorso!”