Miss Reginetta Over: Giancarla Mancuso da Brolo alla finale regionale

Continuiamo le nostre interviste alle finaliste regionali dei concorsi Miss Reginetta d’Italia e Miss Reginetta Over.

Oggi intervistiamo Giancarla Mancuso, una signora di 53 anni che vive a San Filippo del Mela, e che ha conquistato il pass per la finale regionale di Miss Reginetta Over, categoria senior, nella selezione di Brolo.

Giancarla è una mamma impegnata e per seguire la crescita di suo figlio ha deciso di lasciare il lavoro e ritornare nel tempo libero a studiare.

Cosa faresti per un mondo migliore? Cerco di conoscere come funziona il mondo, come funziona il nostro pensiero ed esso, cosa scaturisce, da come esso invade la nostra mente, quali effetti influenzano in negativo ed in positivo, sui nostri comportamenti. Studio la società oggi, ma anche quella di ieri, per capire come migliorare quella odierna, osservarne le loro sfaccettature, qualcosa sento che deve cambiare, ma prima dobbiamo cambiare interiormente, per dare una svolta alle relazioni, soprattutto quindi, con noi stessi e poi con gli altri, specie in famiglia, di conseguenza si amplificherebbe di certo, positivamente anche, nei rapporti sociali, evitando una vita malsana, depressa, dove incombe solitudine, depressione, specie per noi donne che abbiamo un ruolo determinante, dove il bisogno di curare responsabilmente la famiglia è prioritario, porgerlo amorevolmente con attenzione, e nel contempo (non è la mia attuale condizione) gestire e rispondere agli obblighi professionali, di lavoro. Necessita

fluidità ed armonia nella comunicazione tra le persone, per capirsi ma anche sostenersi, avere ascolto, sostegno e comprensione, in una società frenetica, riabituarsi alla calma, al fermarsi ed avere tempo, da dedicare a se stessi, anche al prossimo.

Quali sono i tuoi hobby e le tue grandi passioni? Sono veramente tanti, amo dipingere, restaurare, cucire, amo la fotografia, fare lunghe passeggiate in bicicletta, la lettura e d’estate il nuoto.

Che significato dai all’amicizia e alla famiglia? L’amicizia e la famiglia sono tutto, sono tutto quello che genera Amore puro e Sacro. Io ascolto, rispetto le idee, le opinioni e quindi massima libertà di pensiero, l’amicizia e la famiglia sono i luoghi dove c’è uno scambio di emozioni e sentimenti, non solo di azioni, condivisione piena di momenti gioiosi e tristi e sento l’appoggio, il sostegno, sento la presenza vicina, dove ci si sente protetti, sicuri e liberi, amati.

Giancarla ama gli animali, ha un gatto da quasi un anno, e crede che gli animali diano tanto affetto incondizionato:” sto apprendendo che anche con loro, ci vuole rispetto, non valicare i confini, Il mio gatto, non è il ricercato esemplare, che ama ricevere coccole…come la maggior parte dei felini, esso è molto indipendente, e sto imparando a non essere troppo pretenziosa a riguardo. In famiglia guardiamo molto i documentari naturalistici, sugli animali e credo che ci sia tanto da imparare sui loro comportamenti”.

Hai un ricordo del passato? Ricordo spesso di aver fatto poco, di quello che mi piaceva da ragazza, tipo imparare la musica, fare sport o ballo, sfilare, ma su quest’ultima, sto cercando di rifarmi con il concorso Miss Reginetta Over.

Cosa ti aspetti dal concorso? Puro divertimento, leggerezza, sentirmi bene con me stessa, in armonia con le compagne di avventura.

Il motto di Giancarla è la sintesi della sua vita: “Se mi sento bene io, si sentono bene gli altri attorno a me”.

Miss Reginetta Over gli ha regalato una bellissima esperienza, nel quale ha avuto l’occasione, trascinata da una amica, a partecipare al concorso: “Ho trovato un ambiente accogliente, caloroso, grazie anche al sostegno di Nuccia, una persona che ha e da grinta. Con tutto il gruppo di ragazze mi sono trovata benissimo e ho condiviso momenti di grande divertimento sulla passerella dove ognuno ha la propria personalità, bellezza e charme.

Molta stima anche per te, la cui professionalità nell’organizzazione degli eventi è entusiasmante, calorosa e fantasiosa e riesce a coinvolgere ciascuna di noi”.

Giancarla Mancuso sarà tra le protagoniste della finale regionale 2023 del concorso Miss Reginetta Over e tra una carezza al figlio e la cura della famiglia si concede una sana passeggiata in passerella con il sogno di continuare nel migliore dei modi questo percorso.