Barcellona Pozzo di Gotto: dal Pnrr due progetti per due plessi, Salita del Carmine ed Acquascalda

L’assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale ha selezionato interventi a valere su fondi PNRR per scuole di Barcellona Pozzo di Gotto.

Si tratta di progetti già inseriti nella programmazione triennale nazionale 2018-2020, per i quali si è resa necessaria un’ulteriore istruttoria per renderli coerenti con con le finalità e gli obiettivi del Piano Nazionale di ripresa e resilienza.

“Grazie al lavoro dei nostri uffici, ha spiegato l’assessore Roberto Molino, due importanti opere risultano oggi inserite nell’elenco allegato degli interventi ammessi a finanziamento e precisamente i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento impianti scuola primaria via Salita del Carmine, per un importo di 1.600.000,00 euro e quelli di manutenzione straordinaria scuola elementare di Acquacalda, per un importo di 505.600,00 euro.