Patti: sul lungomare lato monte ritorna l’isola pedonale

L’amministrazione comune di Patti vuole riproporre la chiusura al transito della corsia lato monte del lungomare Capitan Filippo Zuccarello limitatamente ai sabato pomeriggio e alle domeniche e da qui l’ordinanza del direttore della polizia locale Marisa Mazzone.

La nuova disposizione viaria scatterà il prossimo sabato 18 febbraio; pertanto per i sabato dalle ore 15.00 alle ore 08.00 del lunedì è disposta la chiusura al transito e alla sosta della corsia lato monte della via Capitan Filippo Zuccarello, nel tratto compreso tra l’incrocio con la via D’Annunzio e l’incrocio con la via Santa Caterina, lasciando aperti ai transito, nei rispettivi sensi di marcia, la via Boito, la via Puccini e il vicolo Andrea Doria.

Per quel che riguarda invece la viabilità di domenica 19 e martedì 21, in occasione della 59° edizione del Carnevale Pattese, sono state disposte provvisorie modifiche alla viabilità, perché attinenti solo i giorni delle sfilate di carri e gruppi. Com’è noto il raduno e la partenza saranno dal lungomare Capitan Filippo Zuccarello, poi il percorso si snoderà verso via Di Vittorio, corso Matteotti, via Orti, via Pio La Torre, via Garibaldi, via Trieste, Largo dei Normanni, piazza Sciacca e infine piazza Marconi.

Il traffico sarà smistato pertanto nelle vie Cristoforo Colombo, Andrea Doria, Kennedy, Cattaneo, Lionti, Trieste lato Messina, Fontanelle e Crispi; queste ultime due saranno disciplinate a doppio senso di marcia fino al termine delle manifestazioni. Dalle ore 13,00, fino al passaggio della sfilata lungo la via Di Vittorio, il transito proveniente dalla zona dei caselli A20 sarà indirizzato verso l’uscita di Catapanello, la via Kennedy e la via Andrea Doria, inibendo temporaneamente l’ingresso alla via Giovanni XXIII; dalla stessa ora, all’occorrenza, sarà disposto divieto di accesso dalla Via Di Vittorio verso la via Giovanni XXIII.