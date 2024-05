Altro grande evento a Messina: la finale di Coppa Italia di Beach Soccer

La città di Messina per dieci giorni sarà il palcoscenico nazionale del Beach Soccer e di tutto ciò che esso comporta. Un grande Village affiancherà l’evento sportivo con concerti da vivo, laboratori di animazione per i bambini, street food, showcooking, contest di Djset. A presentare la manifestazione, insieme al sindaco Federico Basile, l’assessore ai grandi eventi Massimo Finocchiaro, Sandro Morgana Presidente del Comitato regionale della Federazione Italiana Gioco caldo Lega Dilettanti, Fabio Nicosia componente del Dipartimento Beach Soccer e Giuseppe Bosco componente della Consulta Nazionale per la Regione Sicilia.

Lo splendido palcoscenico naturale di Capo Peloro ospiterà le gare legate alla coppa Italiana di serie A; dal 27 al 30 giugno all’interno del Beach Soccer Village le squadre di Viareggio, Napoli, Pisa, Catania, Vasto, Lamezia Terme, Bologna, Udine, Roma, Chiavari, Genova, Milano, San Benedetto del Tronto, si scontreranno per ottenere la vittoria finale ed aggiudicarsi la Coppa Italia. Gli spettatori avranno a disposizione le tribune appositamente realizzate che ospiteranno fino a 1.200 persone. Tutte le gare saranno trasmesse dalla piattaforma in streaming sul web famosa in Italia perché diffonde in esclusiva, le partite del massimo campionato di calcio oltre alle manifestazioni internazionali.

Il sindaco Federico Basile “ha mostrato grande apprezzamento e soddisfazione perché Messina ha avuto la possibilità di ospitare un evento sportivo di grande spessore: la città ha acquisito grande credibilità grazie al lavoro che l’amministrazione ha portato avanti”. Oltre all’aspetto sportivo, ha proseguito Basile, “sia i messinesi che i tantissimi turisti che arriveranno a Messina per assistere a questo grande appuntamento, avranno la possibilità di vivere tutte le manifestazioni che saranno organizzate nell’Arena Beach Stadium”. Un lavoro di squadra, ha concluso il sindaco Basile, “che darà la possibilità agli imprenditori messinesi di pubblicizzare i loro prodotti soprattutto enogastronomici, ormai famosi in tutta Italia e, accrescere la visibilità del Brand Messina”.

L’assessore ai grandi eventi Massimo Finocchiaro “non è riuscito a mascherare la sua immensa soddisfazione perché Messina, grazie alla organizzazione di eventi di carattere nazionale, fa conoscere il proprio territorio e promuove le sue bellezze artistiche, culturali e gastronomiche”. Una città ha concluso Finocchiaro, “sempre più accogliente ed inclusiva”.

Sandro Morgana ha evidenziato la circostanza che “attraverso la Coppa Italia di Beach Soccer, si diffonde con più efficacia, l’attività della Lega Nazionale Dilettanti sempre protesta a far praticare l’attività sportiva soprattutto ai ragazzi”. Lo sport, ha concluso Morgana, “elemento indispensabile per far avvicinare i ragazzi, ad un modello di vita sano fuori da possibili tentazioni”.

Le partite si giocheranno con la formula dell’eliminazione diretta dagli ottavi fino alle finali, chi vince prosegue la sua corsa nel tabellone principale; le altre invece andranno tra le perdenti per i piazzamenti. Nella passata edizione, ad aggiudicarsi il titolo è la stata la squadra siciliana del Catania Beach Soccer.

Attività collaterali alle gare valevoli per il titolo, si disputeranno nell’Arena Beach Stadium; tornei giovanili riservati alle scuole, oltre ad esibizioni e gare di beach soccer. Le attività ricettive di Messina sono pronte ad accogliere sia gli atleti che i tecnici, e gli appassionati del Beach Soccer. Siamo certi che i messinesi riusciranno a rendere unica questa manifestazione colorandola con il loro entusiasmo e con il grande amore che hanno per la loro città centro nevralgico del Mediterraneo.