Capo d’Orlando: il comune ha il nuovo “Amico Taxi”

Il comune di Capo d’Orlando ha il nuovo “Amico Taxi”.

Il progetto è stato realizzato grazie alla generosità degli operatori economici locali. Questo permetterà di continuare a fornire i servizi per i disabili, gli anziani e i cittadini con mobilità ridotta. Prima della cerimonia di consegna del mezzo, è stata organizzata un incontro in biblioteca per ringraziare gli operatori.

La comunità di Capo d’Orlando è molto orgogliosa di questa iniziativa ed il comune ha espresso la sua gratitudine verso gli operatori, i responsabili del progetto Loredana Di Pino e Antonio Corso, gli uffici servizi sociali che si impegnano con passione e sensibilità per i servizi destinati alle persone più deboli.