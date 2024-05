Messina ospita la prima edizione di “Cocktail Competition”

Piazza Duomo location unica in Italia, ospiterà i partecipanti alla prima edizione di “Messina Cocktail Competition” manifestazione che dal 7 al 9 giugno vedrà tantissimi Barman cimentarsi in una manifestazione che vuole diffondere il concetto del bere in maniera consapevole.

Accanto al sindaco Federico Basile, l’assessore ai grandi eventi Massimo Finocchiaro, la componente del CdA di ATM Carla Grillo. In considerazione della finalità che guarda alla cultura del bere in maniera moderata, consapevole e di qualità, presenti anche la viceprefetta Maria Gabriella Ciriago e il commissario capo portavoce della Questura Salvatore Gulizia. Ancora, Gabriele Arcovito amministratore di Shift, Claudio Patania presidente di Club Barman dello Stretto, Diletta La Torre, psichiatra e psicoanalista della società psicoanalitica italiana.

Non solo divertimento, ha detto il sindaco Basile “ma anche un messaggio di grande valore sociale per diffondere il concetto che bere in maniera responsabile salva la vita”. Un messaggio, ha proseguito Basile “che i giovani dovrebbero fare loro soprattutto la sera quando, dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, invece di mettersi alla guida, dovrebbero utilizzare il trasporto pubblico”. Basile “confida in una massiccia partecipazione e nel senso di responsabilità dei messinesi che hanno il diritto di divertirsi ma sempre rispettando gli altri”.

L’assessore Massimo Finocchiaro si è soffermato “sul rapporto di collaborazione che si è instaurato tra le istituzioni e le forze dell’ordine deputate al controllo e alla tutela della sicurezza pubblica”. Per questo motivo, ha concluso Finocchiaro, “i cocktail che saranno preparati, avranno una gradazione alcolica molto limitata”.

Significativo l’intervento della viceprefetta Maria Grabriella Ciriago che ha “invitato i giovani ad avere molta attenzione al tema della sicurezza stradale”. Sono tantissimi i verbali, ha proseguito la Ciriago, “che ogni anno vengono elevati nei confronti di quei cittadini che, dopo aver bevuto, ed avendo un tasso alcolemico elevato, si mettono alla guida delle loro vetture incoscienti della gravità che questo gesto può causare sia a loro stessi che agli altri cittadini”. La viceprefetta ha concluso l’intervento “ringraziando l’ATM che garantisce il servizio di trasporto anche nelle ore notturne, proprio per dare la possibilità ai giovani di rientrare a casa utilizzando il mezzo pubblico”.

Carla Grillo componente del CdA di ATM, “nel ringraziare la viceprefetta per le parole di apprezzamento espresse nei confronti della partecipata messinese del trasporto, ha voluto ribadire la circostanza che l’ATM è impegnata per diffondere la cultura di una mobilità sostenibile e responsabile”. ATM ha offerto la fattiva collaborazione, ha detto la Grillo, “alla prima edizione di “Messina Cocktail Competition” mettendo a disposizione diversi autobus e un bus elettrico parcheggiato a Piazza Duomo, che fungerà da punto di ascolto, dove sara possibile effettuare a bordo, colloqui con gli psicologi al fine di veicolare il messaggio: “utilizzate i mezzi pubblici anche per divertirvi e per stare in sicurezza”.

I tre giorni di “Messina Cocktail Competition” prevedono, tra l’altro, l’allestimento di un Village a Piazza Duomo in modo da consentire ai tanti cocktail bar di gareggiare, rispettando il mantenimento di una gradazione alcolica inferiore ai 14 gradi e l’utilizzo di almeno un prodotto strettamente legato al territorio. Ancora, nel Village ci saranno dei point dedicati allo street food e tanti momenti musicali e di intrattenimento. Inaugurazione venerdì 7 giugno con lo show di Danny Napoli giovane comico messinese. Ancora, altre esibizioni che si concluderanno con il dj set di Domenico Silipigni e freestyle by “MP Eventi”.

Anche sabato 8 e domenica 9 giugno, saranno tantissimi gli eventi organizzati; i messinesi, dopo essersi recati ai seggi elettorali per esprime il loro diritto al voto per la elezione dei rappresentanti italiani al parlamento europeo, siamo certi che convoglieranno a Piazza Duomo per vivere in spensieratezza questo primo appuntamento con il bere responsabile.