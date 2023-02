Militello Rosmarino: commercianti in attesa dei contributi covid, il pericolo delle cabine dell’energia elettrica

Quanto dovranno attendere ancora gli operatori economici di Militello Rosmarino, perché il comune paghi loro i contributi stanziati dalla Regione a fondo perduto per l’emergenza covid? E’ una domanda che sorge spontanea dopo che sono state prospettate segnalazioni in tal senso da parte degli operatori economici.

Il comune di Militello Rosmarino è risultato assegnatario dei contributi a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione per il 2020 oltre 28 mila euro, oltre 18 mila per il 2021 e la stessa cifra per il 2022; sono state stanziate per essere un sostegno alle attività commerciali ed artigianali per consentire ai comuni delle aree interne di far fronte alle maggiori necessità conseguenti al manifestarsi dell’epidemia da Covid-19.

Dal comune si apprendono buone notizie per le circa 40 ditte che sono in attesa dei contributi; infatti c’è stato assicurato che la prossima settimana i contributi saranno pagati, mentre nel frattempo sarà pubblicato il bando 2023 per ottenere le somme stanziate per lo scorso anno. La procedura si è rivelata piuttosto complessa e da qui i ritardi, in modo da far quadrare i conti, predisponendo schede singole per ogni ditta, in modo che tutte ottengano il loro contributo.

E da un’emergenza destinata a rientrare, c’è un’altra circostanza che vogliamo evidenziare; sulla pubblica via, parliamo della via Marconi, pali della luce, cabine e quant’altro sono in stato di degrado e tutti si possono avvicinare con il rischio di folgorazioni.

Le immagini sono più eloquenti delle nostre parole. Per cui è necessario un intervento, ripristinando tutto quanto, evitando contatti che potrebbero rivelarsi letali.