Srr Messina Provincia: richiesta alla Regione per autorizzare i comuni a scaricare i rifiuti indifferenziati nella discarica di Lentini

Possibilità di conferire i rifiuti indifferenziati nella discarica di Lentini. Di questo si è discusso nel corso dell’assemblea dei soci della Srr Messina Provincia.

Nel corso della riunione sono state evidenziate infatti le notevoli difficoltà di ventisette comuni della provincia a conferire i propri rifiuti in quanto, a seguito del sequestro presso la discarica di Gela, il sito di Trapani non riesce a smaltire i sovvalli e quindi non accoglie i rifiuti nel caso in cui gli stessi presentino frazione differenziabile.

A fronte di questa situazione che rischia di mettere in ginocchio il territorio ed i comuni, l’assemblea ha deciso di chiedere all’assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità di intervenire, per autorizzare temporaneamente i ventisette comuni a conferire presso la discarica di Lentini. La Regione Siciliana è l’unico ente in grado di poter risolvere il problema in questo frangente.

L’assemblea dei soci ha inoltre autorizzato la Srr a stipulare un accordo quadro per la redazione del Pef – il piano economico-finanziario – che prevede l’adesione di tutti i comuni per standardizzare le procedure secondo le direttive di Arera – l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – con il controllo dei costi e la reale copertura al 100% dei costi del servizio. Ad avanzare la proposta, condivisa da tutti i primi cittadini, sono stati i sindaci di Mazzarrà Sant’Andrea Carmelo Pietrafitta, di Brolo Giuseppe Laccoto e di Capo d’Orlando Franco Ingrillì.