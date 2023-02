San Salvatore di Fitalia, sostegno ad imprese e persone fisiche, il comune ha pubblicato un bando ed anche il programma del Carnevale 2023

Il fondo di sostegno ai comuni marginali ha assegnato al comune di San Salvatore di Fitalia 𝟭𝟲𝟲.𝟲𝟰𝟵,𝟯𝟴 euro ed il comune ha pubblicato il bando per la prima annualità per imprese e persone fisiche.

Si tratta di nuove imprese o di attività già esistenti e poi di persone fisiche che trasferiscono la propria residenza nel comune montano. Per le imprese nuove esistenti saranno previsti 12.500,00 euro, per le persone 5 mila euro, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario.

Le risorse sono assegnate sulla base dell’ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento dei fondi disponibili. La domanda di contributo scade alle ore 17.30 del 15 marzo 2023 per mezzo pec all’indirizzo: comune.sansalvatoredifitalia@pec.it oppure consegnata a mano all’ufficio protocollo del Comune. Non sono ricevibili le domande inviate con altri mezzi.

Dai contributi al Carnevale Fitalese, alla cui organizzazione hanno dato impulso le associazioni del territorio e privati cittadini che hanno deciso di riprendere questa ricorrenza, soprattutto nell’ottica di intrattenere i bambini e, in generale, le fasce più giovani della popolazione.

Il comune ha da subito accolto positivamente l’idea e l’ha sostenuta venendo incontro alle esigenze e richieste degli organizzatori.