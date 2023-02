Messina: completato corso per i cantonieri e agli operatori stradali della Città Metropolitana

È stato completato, con l’ultima giornata svoltasi all’Enoteca di San Placido Calonerò a Messina, il percorso di addestramento all’uso delle attrezzature da taglio rivolto a tutti i cantonieri e agli operatori stradali della Città Metropolitana di Messina.

Il corso di formazione, articolato in cinque giornate, svolto anche nei comuni di Roccalumera, Sant’Agata Militello, Furnari e Villafranca Tirrena, risponde in maniera piena e completa agli adempimenti indicati dalla Legge 215 del 2021, che ha previsto nuove e più rigorose norme per l’addestramento del personale con prove pratiche finali e registrazione per il tracciamento in registro informatizzato.

Gli incontri, coordinati dal responsabile dell’ufficio formazione Maria Luisa Sodo Grasso e dal responsabile servizio prevenzione Sandro Mangiapane, sono stati tenuti dagli esperti ingegneri Fausto Buttà ed Enrico Princiotta dell’organismo paritetico territoriale Opt Messina, insieme al segretario dell’organismo paritetico Giuseppe Moroso.

I docenti si sono soffermati in modo particolare sulle procedure di sicurezza e sul corretto utilizzo delle attrezzature da taglio, come decespugliatori e motoseghe e della loro manutenzione. Il percorso completa il ciclo rivolto ai dipendenti “cantonieri”, ai quali è stata erogata un’ulteriore formazione sui rischi specifici e sui rischi di segnalazione nei cantieri temporanei e mobili.