Donne uccise a Riposto, convalidato il fermo per concorso in omicidio di un 55enne

E’ stato convalidato il fermo eseguito dai carabinieri del 55enne sospettato di complicità in uno dei due omicidi avvenuti a Riposto dell’11 febbraio scorso. L’uomo resta in carcere per concorso in omicidio su decisione del Gip di Catania, Luca Lorenzetti, che ha accolto la richiesta della Procura Etnea ed ha disposto nei confronti dell’indagato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

“Il legale di Valvo, l’avvocato Enzo Iofrida – spiega l’Agenzia Ansa Sicilia – ha annunciato ricorso al Tribunale del riesame. Secondo l’accusa, il 55enne, che continua a proclamarsi innocente, con la sua Volkswagen Golf nera avrebbe accompagnato Salvatore La Motta, l’ergastolano di 63 anni che poi si è suicidato, sul luogo del delitto di Melina Marino, nel lungomare di Riposto. Nessun ruolo gli viene invece contestato sul secondo delitto, quello di Santa Castorina, 50 anni, uccisa con due colpi di pistola al volto appena scesa dalla sua auto, una Fiat Panda, nella centrale via Roma. Il provvedimento di fermo della Procura distrettuale etnea si basava su indagini dei carabinieri della compagnia di Giarre e del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania.”