Manca poco alla rosea e annuale ricorrenza dedicata agli innamorati. Si celebra infatti il 14 febbraio, come tutti sappiamo, la festa di San Valentino. A Capo d’Orlando, due esercizi commerciali dell’isola pedonale hanno pensato a un’installazione che potesse in qualche modo creare atmosfera e, nella sua semplicità, farsi simbolo e punto di riferimento per la giornata.

Servizio di Federica Corpina