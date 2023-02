Patti: via libera al completamento dell’illuminazione pubblica in contrada Belfiore 

L’ufficio tecnico comunale di Patti ha dato il via all’iter per il completamento dell’illuminazione pubblica in contrada Belfiore.

In passato era stato il consigliere comunale Filippo Tripoli a predisporre un emendamento per reperire le somme per la realizzazione del progetto; oggi a distanza di poco più di due anni, anche a seguito delle sollecitazioni del consigliere Tonina Costanzo di Forza Italia, sotto la supervisione dell’amministrazione Bonsignore, si è riaperto il cantiere, che vedrà l’istallazione di altri corpi illuminanti nella parte alta e più urbanizzata della contrada.

I residenti aspettavano da anni la realizzazione dell’opera.

“Il prossimo bilancio di previsione sarà l’occasione per portare avanti un’altra importante opera, sempre da realizzare in quest’area e cioè la predisposizione di un progetto per la realizzazione di un idoneo impianto idrico e fognario in quell’area, ha concluso il consigliere Costanzo. È impensabile che nel 2023 queste contrade non fruiscono ancora di questi importanti servizi”.