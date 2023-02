Turchia, terremoto di magnitudo 7.9. Migliaia le vittime. Allarme tsunami in Sicilia subito rientrato

Minuti di forte apprensione in tutto il Mediterraneo ed in particolare in Sicilia dopo il violentissimo terremoto di magnitudo 7.8, avvenuto fra Siria e Turchia, alle 2.17 (ora italiana).

Il bilancio delle vittime continua a salire di ora in ora. I morti in Turchia sarebbero 284 e 2.320 i feriti, mentre in Siria le stime sono di 230 morti e 600 feriti.

Dopo il violento sisma era stato diramato un’allerta per possibili onde di maremoto in arrivo sulle coste italiane. “Si raccomanda di allontanarsi dalle zone costiere, di raggiungere l’area vicina più elevata e di seguire le indicazioni delle autorità locali, avverte in una nota il dipartimento”, si leggeva sul sito della Protezione civile.

L’allerta maremoto è stata poi revocata in Sicilia. Sulla spiaggia di Portopalo sono arrivate onde di modestissima altezza e non hanno prodotto danni.