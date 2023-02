Santa Lucia del Mela: Presentato il Carnevale Luciese

E’ stato presentato, alla Biblioteca Comunale Elvira Giorgianni Sellerio, il calendario degli eventi relativi al Carnevale Luciese.

A presentarlo l’Assessore allo Sport, turismo e spettacolo Benedetto Merulla e la Dottoressa Donatella Manna, che collaborerà insieme alle donne dell’amministrazione comunale, ai laboratori dedicati ai bambini.

Manifestazione che ritorna dopo tre anni con l’unico scopo di coinvolgere grandi e piccini, associazioni e semplici cittadini che dall’11 al 21 febbraio 2023 ritorneranno a divertirsi per le vie della città.

L’assessore Merulla ha ringraziato tutti coloro che stanno lavorando, in sinergia con l’Amministrazione Comunale, per organizzare nel migliore dei modi il Carnevale Luciese 2023 e ha voluto sottolineare che l’unico obbiettivo e far divertire le persone e promuovere il territorio luciese in tutti i suoi aspetti.

Il tutto ruoterà sulle rappresentazioni storiche del Carnevale Luciese come “U Catalettu” grazie all’associazioni “Piccolo Teatro” e “Lo sposalizio” grazie all’associazione “Officina culturale luciese” che ha prodotto il film dal titolo “Lo sposalizio” che sarà proiettato nell’aula consiliare sabato 18 febbraio alle ore 20:30.

Non mancheranno i laboratori dal titolo “Creiamo il nostro Cannaluvari” dove sabato 11 e sabato 18 febbraio alle ore 10:00, nell’aula consiliare, tutti i bambini saranno impegnati a realizzare maschere e fantocci; mentre il 12 febbraio gli stessi bambini scenderanno tutti in Piazza Milite Ignote a ballare, ridere e divertirsi.

Domenica 19 febbraio sfilata per le vie del paese di vari gruppi mascherati che saranno preceduti dalla motoape “La Pirata”, vincitrice del concorso nel 2020. Il corteo carnevalesco partirà da Piazza degli Emigranti e dopo aver percorso varie vie del comune si fermerà in Piazza Milite Ignoto dove non mancherà la musica e il ballo, quest’ultimo momento curato dal musicista Luciano Fraita. La serata si concluderà con la Sagra dei Maccherroni.

Martedì 21 febbraio si ripeterà il corteo delle maschere e della motoape “La Pirata”, ma in questo caso arrivati in Piazza Milite Ignoto si potrà assistere alla rappresentazione “U Catalettu” a cura del “Piccolo Teatro”, a seguire il funerale e il rogo di Carnevale, balli in piazza, fuochi d’artificio e sagra dei dolci tipici carnevaleschi.

Tutti possono partecipare, formando un gruppo o aggregandosi a quelli esistenti, per diventare protagonisti del Carnevale Luciese tra storia e modernità.

Il programma completo lo potete trovare nella pagina facebook del comune di Santa Lucia del Mela.