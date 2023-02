Barcellona Pozzo di Gotto: si rafforza l’opposizione e Fi ha chiesto le dimissioni del sindaco Calabrò

L’amministrazione di Barcellona Pozzo di Gotto è ritornata a pieno regime, con la nomina dei nuovi assessori; e se il sereno è ritornato nell’esecutivo, in consiglio si addensano nuvoloni. Dopo che da un lato è stata votata favorevolmente la mozione per annullare gli aumenti delle indennità e dall’altro, poco dopo è stata bocciata all’unanimità una proposta presentata dall’amministrazione, la situazione a Palazzo Longano è più che elettrica. L’opposizione ha rafforzato i ranghi e non si escludono altri sviluppi.