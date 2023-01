Patti: L’Alma Basket vola in testa, disco rosso nel derby per il Patti Basket

L’Alma Patti ha agganciato la vetta della classifica del campionato di basket di serie A2 femminile girone Sud. La vittoria a Roseto per 76 a 57 ha consentito alla compagine guidata dal coach Mara Buzzanca di toccare il vertice, seppur insieme ad Empoli e Cestistica Spezzina.

Con Miccio (19), Botteghi (21), Pilabere (11) e De Giovanni (10) in doppia cifra, pur senza Moretti, l’Alma ha messo subito in chiaro il proprio intento e la vittoria finale. Prossimo turno, il 29 gennaio, ore 18.00, contro Firenze, al PalaSerranò.

Nel frattempo ieri si è celebrata la penultima giornata di andata del campionato di basket di serie C Silver maschile; a Patti la Peppino Cocuzza ha fatto proprio il derby contro il Patti Basket, consolidando il secondo posto in classifica.

Punteggio finale 77 a 68 per la squadra di San Filippo del Mela che insegue l’Olympia Comiso, incappata in una sconfitta interna contro l’Azzurra Pozzallo. Olympia Comiso 22, Peppino Cocuzza 20 e più in basso il Patti Basket che resta a 12 punti.

Prossimo impegno per i pattesi il 29 gennaio, ore 18.30, a Giarre contro la Ss Basket Giarre.